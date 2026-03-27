Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programında, olası yangın ve afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak ve kurum içi farkındalığı artırmak amacıyla kapsamlı bir yangına müdahale ve güvenli tahliye eğitimi ile tatbikatı düzenlendi.

Aşçılık Programı binasında yer alan uygulama mutfağında gerçekleştirilen etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Eğitim, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından görevlendirilen uzman eğitmen eşliğinde yürütüldü.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde; özellikle uygulama mutfağı gibi riskli alanlarda yangın oluşumunu önlemeye yönelik tedbirler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının etkin kullanımı ve güvenli tahliye süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Eğitimin teorik bölümünün ardından gerçekleştirilen tatbikatta katılımcılar, yangın söndürme ekipmanlarını kullanarak müdahale sürecini uygulamalı olarak deneyimledi ve güvenli tahliye adımlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Düzenlenen eğitim ve tatbikat ile öğrenciler ve personelin yangın güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması, acil durumlara karşı hazırlıklı olunması ve kurum içinde güvenli çalışma ortamının güçlendirilmesi hedeflendi.