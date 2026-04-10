Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü tarafından, bilimsel araştırma kültürünü desteklemek ve proje kapasitesini artırmak amacıyla Tıp Fakültesi araştırmacılarına yönelik “TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi” düzenlendi. Program, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Aptullahoğlu’nun koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitimde, Tıp Fakültesi akademik personeli ve öğrencilerinin proje hazırlama ve yürütme süreçlerindeki yetkinliklerinin artırılması hedeflendi. Eğitim, Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur tarafından verildi.

Program kapsamında; TÜBİTAK proje destek programlarına başvuru süreçleri, başarılı bir proje teklifi hazırlamanın temel unsurları, bütçe planlaması ile projenin özgün değeri ve yaygın etkisinin etkili biçimde ifade edilmesine yönelik konular ele alındı. Ayrıca proje yazım süreçlerinde karşılaşılan yaygın sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de katılımcılarla paylaşıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesinin bilimsel araştırma ve geliştirme vizyonuna katkı sunan eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından görüş ve değerlendirmelerin alınmasıyla devam etti. Program, katılım ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Şeyh Edebali Üniversitesinden, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü tarafından, proje yazım süreçlerini destekleyici benzer eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesinin planlandığı açıklandı.