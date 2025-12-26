YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, fakülte akademik ve idari personelinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural da katıldı. Toplantıda konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, fakültenin akademik yapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, akreditasyon sürecinin önemi üzerinde durdu. Prof. Dr. Kaklıkkaya, fakültenin akredite olabilmesi için planlanan çalışmalar ve izlenecek yol haritasına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise konuşmasında üniversitenin kalite odaklı yaklaşımına dikkat çekerek, Tıp Fakültesi’nin gelişimi ve akreditasyon sürecine verilen desteği vurguladı.

Toplantının sonunda, Akademik Veri Yönetim Sistemi’nde yer alan atıf ve makale sayılarına göre Tıp Fakültesinde bölüm bazında ilk üçe giren öğretim üyelerine; Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya tarafından belge takdim edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi ve yeni döneme ilişkin planlamaların ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.