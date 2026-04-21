Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, araştırmacıların uluslararası alanda görünürlüğünü ve yayın başarılarını artırmayı hedefleyen "Springer Nature Yazar Semineri: Yayın Şansınızı Nasıl Artırırsınız?" konulu etkinlik düzenlendi.

Seminere, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Kemal Gergin, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Konuşmacı Selin Şencanlı’nın sunumuyla gerçekleşen programda, uluslararası prestijli dergilerde yayın yapma şansını artırmaya yönelik stratejik yaklaşımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Seminerde, TÜBİTAK ve Springer Nature Açık Erişim Anlaşması kapsamında araştırmacılara sunulan ücretsiz yayın olanakları ve bu olanaklardan yararlanabilmek için izlenmesi gereken başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.