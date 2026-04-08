

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından, Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Şeyh Edebali’nin Manevî Kimliği” başlıklı konferans, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yıl dönümünün UNESCO tarafından anma programına alınması vesilesiyle onun insanlığa bıraktığı düşünsel ve ahlaki mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğu gereğince Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Rektörlüğün kültürel mirasımızın yaşatılması vizyonu doğrultusunda büyük önem atfettiği program, ilmi ve manevi bir şölene sahne oldu.

Üniversitenin kültürel birikimine değerli katkılar sunan konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Şeyh Edebali’nin hem ilmi hem de manevi mirasının üniversite ve şehir için taşıdığı büyük öneme değindi.

Konferansta konuşmacı olarak yer alan Dr. Öğr. Üyesi Eyüp İnce ise Şeyh Edebali’nin manevi şahsiyetini, tasavvufi yönelimlerini ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecindeki belirleyici rolünü çok yönlü bir perspektifle ele aldı. Dr. Öğr. Üyesi İnce, Edebali’nin düşünce dünyasının yalnızca tarihsel bağlamla sınırlı kalmadığını, bu engin mirasın günümüz dini ve ahlaki tasavvurlarına yön veren dinamik bir referans alanı sunmaya devam ettiğini kaydetti.

Geçmişten günümüze ışık tutan değerlerin akademik zeminde tartışılmasına olanak tanıyan etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.