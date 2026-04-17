

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Türk Ocakları Genel Merkezi iş birliğiyle, Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı anısına düzenlenen “Şeyh Edebali ve Kuruluşun Manevi Mirası” başlıklı panel yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Türk Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ile akademik personel, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türk Ocakları Genel Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz’ün başkanlığını üstlendiği panelde, alanında uzman akademisyenler tarafından Şeyh Edebali’nin tarihi misyonu tüm yönleriyle ele alındı.

Panelde konuşmacı olarak yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Turğut, katılımcılara Şeyh Edebali'nin hayatı ve kuruluşun manevi temelleri hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “Şeyh Edebali ve Kuruluşun Manevi Mirası” paneli, protokol üyeleri tarafından konuşmacılara günün anısına hediye takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programın ardından Türk Ocakları Genel Başkanı ve Hacattepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz ile beraberindeki heyet; Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümüne ziyarette bulundu.