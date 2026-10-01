Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), sağlık alanındaki uygulamalı eğitim olanaklarını güçlendirmek amacıyla Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’ni (HBYS) dijital eğitim altyapısına dahil etti.

‎

‎Üniversite Rektörlüğünün girişimleri sonucunda eğitim amacıyla bedelsiz olarak kullanıma sunulan sistemden, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri yararlanacak.

‎

‎HBYS sayesinde öğrenciler, sağlık kurumlarında kullanılan bilgi yönetim süreçlerini eğitim ortamında uygulamalı olarak deneyimleme imkânı bulacak. Böylece öğrencilerin dijital sağlık uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

‎

‎Sağlık hizmetlerinde dijital teknolojilerin kullanımının giderek yaygınlaşmasına dikkat çeken üniversite, sistemin öğrencilerin sağlık kurumlarındaki dijital bilgi yönetimi süreçlerini yakından tanımalarına ve teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

‎

‎BŞEÜ tarafından yapılan açıklamada, dijital dönüşümün yalnızca teknolojik altyapının geliştirilmesi olarak değerlendirilmediği, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyen ve onları çalışma hayatına hazırlayan önemli bir unsur olarak görüldüğü ifade edildi.