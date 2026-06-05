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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Proje Yazımında Yapay Zekâ Araçlarının Etkili Kullanımı” eğitimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi salonunda akademik personel ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Kuban Torun tarafından verildi. Programın ilk bölümünde üretken yapay zekâ teknolojilerinin akademik çalışmalarda kullanımına ilişkin fırsatlar, sınırlılıklar ve etik sorumluluklar ele alındı. Bu kapsamda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ortaya konulan yaklaşımlar değerlendirilirken, yapay zekâ araçlarının bilinçli ve sorumlu kullanımının önemi vurgulandı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise akademik araştırma ve proje hazırlama süreçlerinde yararlanılabilecek güncel yapay zekâ araçları tanıtıldı. Katılımcılarla birlikte etkili literatür tarama, bilimsel kaynaklara erişim, metin düzenleme ve akademik içerik analizi konularında uygulamalar gerçekleştirildi. Ayrıca akademik makalelerin incelenmesi ve bilimsel kanıt temelli bilgiye erişim amacıyla kullanılan çeşitli dijital araçların kullanımına ilişkin örnekler paylaşıldı.

Katılımcıların kendi bilgisayarlarıyla aktif olarak yer aldığı eğitimde, yapay zekâ teknolojilerinin proje yazım süreçlerinde verimliliği artıracak şekilde nasıl kullanılabileceği uygulamalı örneklerle gösterildi. Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.