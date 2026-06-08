Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ev sahipliğinde, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek’in katılımlarıyla “Profesyonel Mutfağa Açılan Kapı” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

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‎Aşçılık Programı öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak, gastronomi alanındaki mesleki farkındalıklarını artırmak ve uygulamalı mutfak becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik iki aşamalı olarak yürütüldü. Programın ilk bölümünde gerçekleştirilen seminerde, şeflik mesleğinin güncel dinamikleri, gastronomi sektöründe kariyer planlaması, profesyonel mutfak kültürü ve sektörel deneyimler öğrencilerle paylaşıldı.

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‎Etkinliğin ikinci bölümünde ise uygulama mutfağında gerçekleştirilen atölye çalışması kapsamında Şef Bayram Özrek tarafından İncirli Yumurta, Kaymaklı Bulgur Pilavı ve Keledoş olmak üzere üç farklı yöresel yemek hazırlanarak öğrencilerle uygulamalı olarak paylaşıldı. Atölye sürecinde öğrenciler, yöresel mutfak kültürünün teknik boyutlarını gözlemleme, mesleki uygulama süreçlerine doğrudan tanıklık etme ve profesyonel mutfak deneyimini yerinde öğrenme fırsatı elde etti.

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‎Öğr. Gör Burak Çıtak tarafından yürütülen Mutfak Uygulamaları II dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, üniversite–sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerinin desteklenmesi açısından önemli bir değer taşıyor. Alanında uzman sektör temsilcilerinin öğrencilerle bir araya gelmesi; mesleki bilgi ve deneyim aktarımının yanı sıra öğrencilerin gastronomi sektörünün beklentilerini, çalışma disiplinini ve profesyonel mutfak kültürünü yakından tanımalarına katkı sağlıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen seminer ve atölye çalışmaları, öğrencilerin staj süreçlerine daha bilinçli hazırlanmalarına, kariyer hedeflerini daha gerçekçi biçimde şekillendirmelerine ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını daha etkin değerlendirmelerine imkân sunuyor.