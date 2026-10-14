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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ), 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci kulüpleri tanıtım stantları açıldı. Merkez kampüste düzenlenen etkinlik, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerden ilgi gördü.

‎Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte kulüpler, çalışma alanlarını, faaliyetlerini ve yıl boyunca düzenlemeyi planladıkları etkinlikleri tanıttı. Öğrenciler, kulüp temsilcileriyle görüşerek katılım süreçleri hakkında bilgi aldı.

‎Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyet gösteren kulüplerin stantları, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun topluluklarla buluşmasına imkân sağladı. Etkinlik, öğrencilerin birbirleriyle tanışmasına ve yeni sosyal bağlar kurmasına da katkı sundu.

‎Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrenci kulüplerinin iletişim, ekip çalışması, liderlik, organizasyon ve sosyal sorumluluk becerilerinin gelişimindeki önemine dikkat çekildi. Kulüp çalışmalarının, öğrencilerin birlikte üretmesine ve ortak projeler geliştirmesine olanak tanıdığı belirtildi.