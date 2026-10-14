Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ), 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci kulüpleri tanıtım stantları açıldı. Merkez kampüste düzenlenen etkinlik, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerden ilgi gördü.
Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte kulüpler, çalışma alanlarını, faaliyetlerini ve yıl boyunca düzenlemeyi planladıkları etkinlikleri tanıttı. Öğrenciler, kulüp temsilcileriyle görüşerek katılım süreçleri hakkında bilgi aldı.
Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyet gösteren kulüplerin stantları, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun topluluklarla buluşmasına imkân sağladı. Etkinlik, öğrencilerin birbirleriyle tanışmasına ve yeni sosyal bağlar kurmasına da katkı sundu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrenci kulüplerinin iletişim, ekip çalışması, liderlik, organizasyon ve sosyal sorumluluk becerilerinin gelişimindeki önemine dikkat çekildi. Kulüp çalışmalarının, öğrencilerin birlikte üretmesine ve ortak projeler geliştirmesine olanak tanıdığı belirtildi.