Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmaneli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenlenen gezi programı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsünü ziyaret ederek üniversitenin sunduğu akademik, sosyal ve sportif olanakları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Gün boyu süren program, sabah saatlerinde Bayraklı Yol'da gerçekleştirilen karşılama ile başladı. Ardından öğrenciler Kapalı Spor Salonu, Fitness Salonu, Halı Saha ve Voleybol Kompleksi'ni gezerek kampüsün sportif altyapısı hakkında bilgilendirildi. Yapılan tanıtımlar sayesinde öğrenciler, üniversitenin sağlıklı ve aktif yaşamı destekleyen imkânlarını yakından tanıma şansı elde etti.

Öğle saatlerinde verilen yemek arası ve serbest zaman diliminde öğrenciler kampüs atmosferini deneyimleyerek sosyal alanları keşfetti ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Programın ilerleyen bölümünde Kültür ve Sanat Merkezi, Üniversite Stadyumu, Genç Ofis ve Kütüphane ziyaret edildi. Gerçekleştirilen tanıtımlarla öğrenciler, üniversitenin eğitim altyapısı, araştırma imkânları ve öğrenci odaklı hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.