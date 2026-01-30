Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde, kurumsal iletişim altyapısını güçlendirmek, paydaşlarıyla daha etkin, hızlı ve şeffaf bir iletişim sağlamak amacıyla Kurumsal İletişim Merkezi (KİMER) hizmete açıldı.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyete geçen Kurumsal İletişim Merkezi; öğrenciler, personeller ve mezunlar ile dış paydaşların Şeyh Edebali Üniversitenin tüm birimleriyle doğrudan, düzenli ve sistematik bir şekilde iletişim kurabilmesine imkân tanıyor. Merkez aracılığıyla iletilen talep, öneri, görüş ve şikâyetler kayıt altına alınarak ilgili birimlere yönlendiriliyor ve süreçler titizlikle takip ediliyor.

Kurumsal İletişim Merkezi, katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda geri bildirim kültürünü güçlendirmeyi, hizmet kalitesini artırmayı ve üniversite-toplum etkileşimini daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda iletişim süreçlerinde erişilebilirlik, hızlı geri dönüş, veri güvenliği ve kurumsal şeffaflık ilkeleri esas alınıyor.

Dijitalleşme ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla yapılandırılan bu merkez, üniversitenin kalite güvencesi çalışmalarına da önemli katkılar sunmayı amaçlıyor. Kurumsal İletişim Merkezi sayesinde, iletilen başvurular analiz edilerek kurumsal karar alma süreçlerine veri temelli katkı sağlanması hedefleniyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, iç ve dış paydaşlarla iletişimini güçlendirmek ve kurumsal bütünlüğü sağlamak üzere faaliyet gösterecek Kurumsal İletişim Merkezi’nin kurulmasının önemini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

“Üniversitemiz, tüm paydaşlarının görüşlerine değer veren, hesap verebilir ve çözüm odaklı yönetim anlayışını güçlendirmeyi amaçlamakta; çağdaş, katılımcı ve sürdürülebilir bir üniversite modeli doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda hizmete sunulan Kurumsal İletişim Merkezi’nin üniversitemizin kurumsal yapısına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”