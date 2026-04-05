YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve kütüphanelerin hayatımızdaki vazgeçilmez yerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 62. Kütüphane Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Bu anlamlı hafta kapsamında, “Kitabını Al Gel, Birlikte Okuyalım” adlı özel bir okuma etkinliği hayata geçirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bayrak önünde gerçekleştirilen etkinlik, kitap tutkunlarını açık havada bir araya getirdi.

Okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kampüs içerisindeki sosyal bağların güçlendirilmesi hedeflenen bu etkinliğe üniversite yönetimi, personeller ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ile Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Fırıncı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım sağladı.

Birlikte kitap okumanın keyfinin paylaşıldığı ve farkındalık yaratan bu etkinlik, katılımcılara hem dinlendirici hem de ufuk açıcı bir deneyim sundu.