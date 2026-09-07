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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtlarının gerçekleştirileceği tarihler belli oldu.

Üniversiteden yapılan duyuruya göre, güz dönemi ders kayıt işlemleri 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ders kayıt işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde tamamlamaları istendi. Ayrıca kayıt sürecinde üniversitenin akademik takviminde yer alan ilgili tarih ve hususların dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.