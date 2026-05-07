Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yurt dışı eğitim tecrübesi edinen ve Erasmus+ hareketliliğine hazırlanan öğrenciler deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen “Erasmus+ Deneyim Paylaşımı Etkinliği”, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği programda, açılış konuşmasını Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Fahriye Begüm Yıldızeli gerçekleştirdi. Programda, daha önce yurt dışı eğitim deneyimi yaşamış ve Erasmus+ hareketliliği kapsamında asil listede yer alarak hazırlık sürecine devam eden öğrenciler; Duygu Paçacı, Berkay Akın, Kazım Kaan Atlı ve Aleyna Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlik boyunca katılımcılar, Erasmus+ sürecine dair merak ettikleri pek çok soruya doğrudan yanıt bulma fırsatı yakaladı. Konuşmacılar; başvuru sürecinin detaylarından ve püf noktalarından başlayarak derslere uyum sağlama, farklı kültürlerle etkileşim ve yurt dışındaki günlük yaşam deneyimlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Öğrenciler açısından hem bilgilendirici hem de motive edici bir atmosferde geçen etkinlikte, Erasmus+ programına katılmayı hedefleyen gençler için önemli ipuçları sunuldu. Katılımcılar, birebir deneyim aktarımının sağladığı gerçekçi perspektif sayesinde yurt dışı eğitim sürecine dair daha net ve kapsamlı bir fikir edindiklerini ifade ettiler.