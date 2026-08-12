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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Çift Ana Dal ve Yan Dal programları için başvuru süreci devam ediyor.

Üniversitede öğrenim gören ve eğitimlerini ikinci bir alanda geliştirmek isteyen öğrencilerin yararlanabileceği programlar için başvurular, 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

20 Temmuz’da başlayan başvuru sürecinin ardından değerlendirme sonuçları 25 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çift Ana Dal ve Yan Dal programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin, belirlenen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.