Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür ve Sanat Merkezi tarafından öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürütülen gitar ve bağlama (saz) dersleri devam ediyor.

Alanında yetkin eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde öğrenciler, temel müzik bilgisi edinmenin yanı sıra enstrüman kullanımına yönelik uygulamalı eğitim alma imkânı buluyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen eğitimler, öğrencilerin müzikle bağlarını güçlendirmeyi ve sanatsal ifade becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Kültür ve Sanat Merkezinde yürütülen gitar ve saz dersleri, öğrencilerden yoğun ilgi görürken; üniversitenin kültürel ve sanatsal faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik çalışmalar da sürdürülebilir biçimde devam ediyor.