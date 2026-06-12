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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, spor alanındaki gelişimini sürdürerek faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Her yıl coşkuyla kutlanan Bahar Spor Müsabakaları kapsamında, bu sene üniversite tarihinde ilk defa "Tenis Turnuvası" organize edildi.

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‎Kampüste spora olan ilgiyi çeşitlendirmek ve öğrencileri farklı branşlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen turnuva, renkli görüntülere ve büyük bir heyecana sahne oldu. Eleme usulüyle ilerleyen müsabakaların ardından gerçekleştirilen Tenis Final Turnuvası'nda sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

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‎Şeyh EdebalimÜniversitesi yönetiminin de öğrencileri yalnız bırakmadığı ve yakından takip ettiği final müsabakalarına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Fakrullah Tohumcu katılım sağladı.

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‎Korttaki heyecana ortak olan ve maçı tribünden takip eden yöneticiler, turnuvaya katılım gösteren tüm öğrencileri ve personelleri tebrik ederek sporun fiziksel ve zihinsel gelişime olan katkısına dikkat çekti. Etkinlik, şampiyonların belirlenmesi ve tebriklerin ardından sona erdi.