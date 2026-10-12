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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında yetiştirilen domatesler, Aşçılık Programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkı sağlıyor. Bilimsel değerlendirmelerde kullanılmayan ürünler, öğrencilerin mutfak çalışmalarında hammadde olarak değerlendiriliyor.

Doç. Dr. Ahmet Tansel Serim’in yürütücülüğünü yaptığı “Domates Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Yeni Bir Alternatif: Atık Biyolojik Materyallerden Elde Edilen Püskürtülebilir Malç” başlıklı proje, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi arazisinde gerçekleştiriliyor. Projede, domates üretiminde yabancı otlarla mücadelede herbisit kullanımına alternatif yöntemler araştırılıyor.

Denemelerden elde edilen domateslerin bir bölümü verim ve kalite analizleri için ayrılırken, bilimsel değerlendirmelerde kullanılmayan kısmı Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programına sunuluyor. Öğrenciler bu ürünlerle derslerde çeşitli yiyecekler hazırlayarak ürün geliştirme ve sunum çalışmaları yapıyor.

Uygulama, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra bir hammaddenin üretimden işlenmesine ve sunumuna kadar uzanan süreci deneyimlemelerine imkân tanıyor. Böylece üniversitedeki tarımsal araştırmalar ile uygulamalı meslek eğitimi arasında bağ kuruluyor.