

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde, gençlerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve afet yönetimi konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla "Afetlere Hazır Ol" programı gerçekleştirildi.

ÜNİDES projesi kapsamında hayata geçirilen programda, afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Programa Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Engin Öztürk, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar, Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında, uzman isimler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda Türkiye'nin afet riski açısından taşıdığı özellikler ele alınırken, özellikle deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı bireysel ve toplumsal düzeyde alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. Gençlerin afetlere karşı bilinçli bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekilen programda, afet anında doğru bilgiye ulaşmanın ve koordinasyonun hayati rolü vurgulandı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi.