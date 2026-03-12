

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında program gerçekleştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Merkez Müdürü Doç. Dr. Dilara Uslu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihsel anlamına dikkat çekerek, günün zaman içerisinde çoğu zaman bir kutlama günü olarak algılansa da özünde kadın emeğini, hak mücadelesini ve toplumsal eşitlik arayışını hatırlatan önemli bir gün olduğunu ifade etti. Konuşmasının devamında günün tarihsel arka planına değinen Doç. Dr. Uslu, 1857 yılında ağır çalışma koşullarına karşı greve giden kadın işçilerin çalıştıkları fabrikada çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybetmelerinin bu günün emekçi kadınların anıldığı bir gün olarak ortaya çıkmasına neden olduğunu, 16 Aralık 1975’te ise Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

Program kapsamında konuk edilen Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nur Manolya Şen Çatalkaya, gerçekleştirdiği sunumda yaşlılık döneminde dul kalmanın yalnızca bir sosyo-demografik değişken olarak ele alınamayacağını vurgulayarak bunun yaşam boyu karşılaşılan dezavantajları ve toplumsal eşitsizlikleri görünür kılan önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. Sunumunda Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılı verilerine de değinen Dr. Öğr. Üyesi Çatalkaya, son on yıldır doğurganlık oranının nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altında kaldığını ve 2024 yılında bu oranın 1,51 olarak hesaplandığını ifade etti.

Program, Dr. Öğr. Üyesi Nur Manolya Şen Çatalkaya’ya belge takdim edilmesiyle sona erdi.