Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 62. Kütüphane Haftası etkinlikleri Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın katılımlarıyla başladı.

Haftanın açılış programı, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakih Salonu'nda düzenlenen ilk etkinlikte, Dr. Öğr. Üyesi Ali Okumuş tarafından "Bilecik'in Kültürel Bir Mirası: Kulaklıtaş Çeşmesi" konulu konferans verildi.

Programın ve konferansın tamamlanmasının ardından Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ural, kütüphane haftası kapsamında hazırlanan ve geçmişin izlerini günümüze taşıyan "Efemera Koleksiyon Sergisi: Geçmişten İzler" isimli sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 62. Kütüphane Haftası kapsamında, hafta boyunca çeşitli ve renkli etkinlikler planlanırken, etkinlik takvimi şu şekilde açıklandı;

• 31 Mart 2026 Salı (14:00): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu Öğrencileri için Kitap Okuma Etkinliği ve Kısa Film Gösterimi (Yer: Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakih Salonu)

• 1 Nisan 2026 Çarşamba (12:30 - 13:00): “Kitabını Al Gel, Birlikte Okuyalım” Türkiye Geneli Eşzamanlı Kitap Okuma Etkinliği (Yer: İİBF Bayrak Önü)

• 2 Nisan 2026 Perşembe (10:00): “Kütüphanede Neler Oluyor?” Bilgi Yarışması (Yer: Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakih Salonu)

• 30 Mart - 3 Nisan (Hafta Boyunca): “Efemera Koleksiyon Sergisi: Geçmişten İzler” (Yer: Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi)