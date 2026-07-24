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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü öğrenci alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Başvurular çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan duyuruya göre, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adaylar işlemlerini yalnızca online sistem üzerinden yapabilecek.

Başvuru sürecine ilişkin yapılan bilgilendirmede, eğitim iş birliği protokolleri kapsamında olmayan adayların sehven protokol kapsamında yapacakları başvuruların geçersiz sayılacağı belirtildi.

Ayrıca doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES puan türüne bakılmaksızın sisteme 55 puan girmeleri gerektiği ifade edildi.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ise kayıt evraklarını şahsen veya noter onaylı vekâletname ile yetkilendirdikleri kişi aracılığıyla BŞEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

Üniversite yetkilileri, adayların başvuru sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başvuru şartları ve duyuruları dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı.