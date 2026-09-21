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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2026-2027 akademik yılının başlaması dolayısıyla Akademik Yıl Açılış ve Cübbe Giyme Töreni düzenleyecek.

Tören, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 11.00’de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından üniversitenin tanıtım filminin gösterimi ve müzik dinletisiyle devam edecek. Protokol konuşmalarının ardından akademik yılın açılış dersi gerçekleştirilecek.

Program kapsamında ayrıca Akademik Ödül Töreni düzenlenecek ve akademisyenler için Akademik Cübbe Giyme Töreni gerçekleştirilecek.

BŞEÜ, düzenlenecek törenle 2026-2027 akademik yılına resmî olarak başlayacak.