Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Tıp Fakültesi öğrencileri için düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme Töreni”, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde coşkuyla gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğg. Yusuf Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı’nın yanı sıra il protokolü, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katılım gösterdi.

Tıp Fakültesinin tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programın açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya gerçekleştirdi. 14 Mart’ın yalnızca bir meslek günü değil; bilimin, cesaretin ve hekimlik onurunun tarihsel hafızası olduğunu vurgulayan Dekan Kaklıkkaya, Tıbbiyeli Hikmet Boran’ın 1919’daki bağımsızlık mücadelesindeki tarihi rolüne dikkat çekti.

Programda, hekimliğin fedakârlık gerektiren yapısına vurgu yapan Sağlık Bakanlığı imzalı “Biz Sağlık Ordusuyuz” temalı video gösterimi yapıldı. Ardından öğrencilerden İsmail Berk Gedik, Enes Yüzgüç, Merve Sinem İnci ve Zeynep Sueda Payas tarafından katılımcılara duygu dolu bir müzik dinletisi sunuldu.

Törenin son bölümünde, uzun ve meşakkatli hekimlik yolculuğuna ilk resmi adımlarını atan 86 Tıp Fakültesi öğrencisi beyaz önlüklerini giyme heyecanı yaşadı. Geleceğin hekimlerine önlükleri; Vali Faik Oktay Sözer, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

Ailelerin duygu dolu anlara şahitlik ettiği anlamlı program, önlük giyen tüm öğrencilerin sahneye davet edilerek günün anısına toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.