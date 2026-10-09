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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ESTEKFEST 2026 etkinliğine katılarak akademisyenleri tarafından geliştirilen bilimsel buluşları, teknolojik prototipleri ve araştırma projelerini tanıttı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki çalışmalarını ESTEKFEST 2026'da ziyaretçilerle buluşturdu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi standında üniversite bünyesinde geliştirilen özgün buluşlar, akademik posterler ve teknolojik prototipler sergilendi.

AKADEMİSYENLER PROJELERİNİ TANITTI

Etkinlik boyunca Prof. Dr. Raif Zileli, Doç. Dr. Ayşe Sezer, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kaya Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Uyan ve Mühendis Cengizhan Abay, geliştirdikleri projeler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Akademisyenler, sergilenen buluşların kullanım alanlarını, teknolojik özelliklerini ve farklı sektörlerde sağlayabileceği katkıları katılımcılarla paylaştı.

ESTÜ REKTÖRÜ BŞEÜ STANDINI ZİYARET ETTİ

Etkinlikte BŞEÜ standı, akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar ve farklı kurumların temsilcileri tarafından ilgi gördü.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan da BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi standını ziyaret ederek sergilenen prototipleri inceledi. Özcan, üniversitede yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmaları hakkında akademisyenlerden bilgi aldı.

YENİ İŞ BİRLİKLERİNE KATKI SAĞLADI

BŞEÜ'nün ESTEKFEST 2026'ya katılımıyla üniversitede geliştirilen bilimsel çalışmaların ve yenilikçi teknolojilerin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlandı.

Etkinlik, üniversiteler ve farklı kurumlar arasındaki akademik etkileşimin güçlendirilmesi, araştırma sonuçlarının görünürlüğünün artırılması ve teknoloji transferi alanında yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir buluşma noktası oldu.