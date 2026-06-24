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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce Yıl Sonu Gösterisi, öğrencilerin dil becerilerini, yaratıcılıklarını ve sahne performanslarını sergiledikleri renkli anlara sahne oldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban’ın katılım sağladığı etkinlik, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yasin Acar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Tamamı İngilizce olarak gerçekleştirilen programın ilk bölümünde öğrenciler tarafından hazırlanan ve yapay zekânın günlük yaşam üzerindeki etkilerini konu alan “Borrowed Minds” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Büyük ilgi gören oyun, yapay zekânın iş ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerini ele alırken izleyicilere hem düşündürücü hem de keyifli anlar yaşattı.

Tiyatro gösterisinin ardından öğrenciler tarafından müzik ve şarkı dinletileri sunuldu. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen performanslar, etkinliğin kültürel atmosferine katkı sağladı.

Programın devamında öğrencilerin aktif katılımıyla eğlenceli bir bilgi yarışması gerçekleştirildi. Balon patlayana kadar hızlı cevap verme esasına dayanan yarışmada öğrenciler, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi sorularını yanıtlayarak hem bilgi düzeylerini ortaya koydu hem de keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğin sonunda, “Borrowed Minds” adlı tiyatro oyununu hazırlayan Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Gülşah Çakmak’a teşekkür belgesi Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Kurban tarafından takdim edildi. Programda görev alan öğrencilere ise teşekkür belgeleri Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yasin Acar tarafından verildi.

Öğrencilerin yıl boyunca geliştirdikleri İngilizce dil becerilerini sahne üzerinde uygulama fırsatı buldukları etkinlik, katılımcıların beğenisini kazanırken, yabancı dil öğreniminin sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklendiğinde daha etkili sonuçlar ortaya koyduğunu bir kez daha gösterdi.