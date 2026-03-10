

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Parkcam A.Ş. arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen “Yönetici Koçluğu Eğitimi” başarıyla tamamlandı. Söz konusu eğitim programı, üniversite–sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak hayata geçirildi.

Toplam 60 saat süren eğitim programı kapsamında yürütülen koçluk modülünde; yöneticilerin liderlik, iletişim ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitim sürecinde GROW, CLEAR, OSKAR ve FUEL gibi çağdaş koçluk modellerinin yanı sıra Transaksiyonel Analiz ve Bilişsel Davranışçı Koçluk (CBT) yaklaşımları ayrıntılı biçimde ele alınarak, katılımcıların yönetim süreçlerinde etkin koçluk yaklaşımlarını kullanabilmelerine yönelik uygulamalı çalışmalar yapıldı

Program kapsamında ayrıca kurumlarda koçluk kültürünün yaygınlaştırılması ve yetki devri süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla “10-80-10 Kuralı”, “Koridor Koçluğu” ve programın temel yapı taşlarından biri olan “Gelecek Tasarımı” başlıklarında interaktif uygulamalar gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda yürütülen eğitim programı, Merkez Müdürü Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk ile eğitmen Öğr. Gör. Dr. Emir Kudubeş tarafından katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle tamamlandı.

Bu programla birlikte Şeyh Edebali Üniversitesi ile Parkcam A.Ş. arasındaki kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi ve bilgi ile deneyimin sanayiye aktarılması yönünde önemli bir katkı sağlandı.