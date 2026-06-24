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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

15-18 Haziran tarihleri arasında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Beypazarı Kaymakamlığı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen “Gökyüzüne Açılan Gençlik: Türkiye Yüzyılı İHA Festivali”, gençleri havacılık ve ileri teknolojiyle buluşturdu. Beypazarı Fatih MTAL ev sahipliğinde; Şeyh Edebali Üniversitesi ile Beypazarı Kaymakamlığı iş birliğinde Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkısıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler uygulamalı mühendislik eğitimleri alma fırsatı yakaladı.

Festivalde; Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk, Pilot Altuğ Arkan, Ostim Teknik Üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. Demiral Akbar ile Arş. Gör. Barış Taha Uludağ ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğr. Gör. Tufan İnaç eğitim verdi. Öğrenciler, kompozit üretim ve uçak tasarımı gibi konularda teorik ve pratik bilgiler edindi.

Etkinlikte, Şeyh Edebali Üniversitesi İHA Atölyesi tarafından üretilen Beytürk BF-1 (122 km/s) ve Beytürk BF-2 (130 km/s) modelleri başarılı uçuş testleri gerçekleştirdi. Ayrıca, Şeyh Edebali Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ve İHA’ların uçuş verimliliğini anlık takip eden “özel enerji tüketim analiz sistemi” de festivalde tanıtıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin öğrencileri lisans eğitimleri sırasında gerçek mühendislik projeleriyle buluşturarak savunma sanayisine nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye devam edeceği ifade edildi.