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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda özellikle araştırma ve uluslararası görünürlük alanlarında gelişim kaydetti.

Üniversiteleri eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, uluslararası görünüm ve sanayi olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendiren THE sıralamasında BŞEÜ, 2026 sonuçlarına kıyasla bazı göstergelerde puanlarını yükseltti.

Buna göre üniversitenin araştırma ortamı puanı 10,2’den 12,2’ye, araştırma kalitesi puanı ise 31,7’den 33,8’e çıktı. Üniversitenin toplam puan aralığı da 2026’daki 10,3-27,2 bandından 2027’de 20,4-24,1 aralığına taşındı.

THE 2027 verilerine göre BŞEÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında 65-90 bandında yer aldı. Üniversite; eğitim kategorisinde 66., araştırma ortamı, araştırma kalitesi ve sanayi kategorilerinde 63., uluslararası görünürlük kategorisinde ise 34. sırada yer aldı.

Üniversite yönetimi, elde edilen sonuçların bilimsel üretim kapasitesinin geliştirilmesi, araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi ve uluslararasılaşmaya yönelik çalışmaların bir yansıması olduğunu belirtti.

BŞEÜ’nün eğitimden araştırmaya, uluslararası iş birliklerinden üniversite-sanayi etkileşimine kadar farklı alanlarda kurumsal gelişimini sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.