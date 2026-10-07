Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2026’ya katılarak bilimsel araştırma, teknoloji ve yenilikçilik alanındaki çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturdu.

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‎Bilim, teknoloji, havacılık ve inovasyon alanında gerçekleştirilen festival; teknoloji meraklıları, araştırmacılar, girişimciler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. BŞEÜ’yü organizasyonda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Levent Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu ve üniversite personeli temsil etti.

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‎Festival alanında kurulan BŞEÜ standında üniversitenin akademik bilgi birikiminin teknolojiye ve katma değere dönüştürülmesine yönelik çalışmaları ile yenilikçi proje ve faaliyetleri tanıtıldı. Üniversitenin araştırma kapasitesi ve proje ekosistemi hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

‎YÖK VE TÜBİTAK BAŞKANLARINDAN BŞEÜ STANDINA ZİYARET

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TEKNOFEST kapsamında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da BŞEÜ standını ziyaret etti. Ziyaretlerde üniversitenin bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik alanlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

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‎BŞEÜ'nün öğrenciler ve araştırmacıların proje geliştirme süreçlerini destekleyerek bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.