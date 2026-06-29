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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan toplumsal katkı projelerinin yer aldığı Poster Sunum Sergisi, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın katılımıyla Üniversitenin Tören Alanında açıldı.

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin eğitim süreçleri boyunca geliştirdikleri toplumsal sorumluluk ve sosyal fayda odaklı projelerin tanıtıldığı sergide, farklı hedef gruplara yönelik yürütülen çalışmalar poster sunumları aracılığıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler, hazırladıkları projelerin amaçları, uygulama süreçleri ve elde edilen çıktılar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sergiyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen projelerin önemine dikkat çeken Rektör Kaplancıklı, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle ortaya koydukları çalışmaları takdir etti.

Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürerek toplumsal katkı odaklı çalışmalarını paylaşmalarına imkân sağlarken, katılımcılar tarafından da ilgiyle takip edildi.