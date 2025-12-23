Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünün son dönem mezunlarından İrem Büyükböcek, bu yıl “Sınırlar ve Olasılıklar” temasıyla gerçekleştirilen BASE 2025’in 9. edisyonunda yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Enstitülerinin lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarından mezun 1440 başvuru arasından seçilen 151 sanatçının eserlerinin yer aldığı BASE 2025 seçkisi, 26–30 Kasım 2025 tarihleri arasında Ritz Carlton Residence Şişli’de gerçekleştirildi.

Sergi; akademi ve sanat dünyasından önemli isimler, koleksiyonerler ve sanatseverlerin yoğun katılımıyla ziyaret edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü mezunu İrem Büyükböcek, BASE 2025 seçkisinde Seramik ve Cam Bölümü Lisans Programı mezuniyet projesi kapsamında ürettiği, bireydeki erteleme eğilimini ele alan “Sürekli Yarın” adlı serisiyle dikkat çekti.