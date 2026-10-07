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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yeni dönemin hedef ve öncelikleri ile akademik ve bilimsel çalışmalar ele alındı.

Toplantıya BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, fakültenin akademik çalışmaları ve yeni eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berrak Mızrak Şahin ise fakültenin mevcut durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmalar, fiziki altyapı ve öğrenci faaliyetlerini kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.

AKADEMİK KALİTE VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin genel stratejileri, akademik kalite süreçleri ve araştırma odaklı eğitim vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin Q1 ve Q2 kategorisindeki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalarına da değinen Kaplancıklı, söz konusu akademik çıktıların fakültenin bilimsel araştırma kapasitesinin gelişmesine ve üniversitenin akademik üretim gücüne katkı sağladığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, akademik ve bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi, fiziki altyapının iyileştirilmesi ve öğrenci faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.