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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’nin 2026 yılı 4. cilt 3. sayısı yayımlandı. Yeni sayıda sağlık bilimlerinin farklı alanlarına yönelik 7 bilimsel çalışma yer aldı.

İlk sayısı 2023 yılında yayımlanan ve 2024 yılından itibaren TRDİZİN kapsamında indekslenen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, yılda üç sayı yayımlanarak bilimsel literatüre katkı sunmayı sürdürüyor.

Baş editörlüğünü Prof. Dr. H. Tezcan Uysal’ın, editörlüğünü ise Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş’in yürüttüğü dergide; sağlık yönetimi, hemşirelik, sosyal hizmet, ebelik, çocuk gelişimi, ergoterapi, ortez ve protez, dil ve konuşma terapisi, odyoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile beslenme ve diyetetik başta olmak üzere birçok alanda özgün bilimsel çalışmalara yer veriliyor.

YENİ SAYIDA 7 BİLİMSEL ÇALIŞMA

Derginin 2026 yılı 4. cilt 3. sayısında; genç yetişkinlerde servikal postür ve nefes egzersizlerinin etkilerinden kanser tedavisi gören ergenlerin dijital araç kullanımına, hemşirelik eğitiminde vaka temelli öğrenmeden tele-sağlık haberlerinin duygu analizine kadar farklı konular ele alındı.

Yeni sayıda ayrıca psikolojik dayanıklılık ve mutluluğun premenstrüel değişikliklerle başa çıkma davranışlarına etkisi, düşük ve yüksek riskli gebelik geçiren annelerin emzirme öz yeterliliklerinin karşılaştırılması ile alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının patogenezinde mikrobiyota ve risk faktörlerinin rolüne ilişkin çalışmalar yayımlandı.

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, farklı sağlık disiplinlerinden güncel araştırmaları bilim dünyasıyla buluşturarak akademik yayın faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.