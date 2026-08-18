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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi tercih ederek kayıt hakkı kazanan öğrencilere yönelik bir kutlama ve hoş geldiniz mesajı yayımladı.

Mesajında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesine katılan tüm öğrencileri tebrik eden Rektör Kaplancıklı, üniversitenin yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimine de büyük önem verdiğini vurguladı.

Öğrencilere seslenen Kaplancıklı, "Üniversitemizi tercih ederek köklü ve güçlü bir ailenin parçası oldunuz. Bu değerli tercihiniz dolayısıyla sizleri içtenlikle kutluyor, aramıza katılmanızdan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite yaşamının öğrencilerin kendilerini keşfedecekleri ve geleceğe hazırlanacakları önemli bir dönem olduğuna dikkat çeken Kaplancıklı, "Akademik birikimin yanı sıra kültürel ve sosyal gelişimi de önemseyen üniversitemizde; kendinizi keşfedeceğiniz, yetkinliklerinizi geliştireceğiniz ve geleceğinizi şekillendireceğiniz bir eğitim ortamı sizleri beklemektedir. Bu süreçte her zaman yanınızda olacağımızı özellikle belirtmek isterim." dedi.

Mesajının sonunda yeni eğitim hayatına başlayacak öğrencilere başarı dileklerini ileten Rektör Kaplancıklı, "Yeni bir başlangıcın heyecanını birlikte paylaşırken, sizlere başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyor, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerine yer verdi.