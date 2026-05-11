Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Eskişehir’de üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi. Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, ortak projelerin artırılması, teknoloji odaklı üretimin geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.

Program kapsamında ATAP A.Ş. Genel Müdürü Duygu Yalnızoğlu tarafından teknoparkın yapısı, faaliyet alanları ve yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi. Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi A.Ş. (ETİM) Genel Müdürü Zafer Gökavdan ise kurumun faaliyetleri ve yürütülen projelere ilişkin bilgiler paylaştı.

Toplantıda ayrıca, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak çalışma alanları, üniversitelerin akademik bilgi birikiminin sanayiye aktarılması ve yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesinin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı "Üniversitemiz, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalara katkı sunmayı ve bölgesel kalkınmaya destek sağlayacak projelerde aktif rol almayı sürdürmektedir." dedi.