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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, “Şeyh Edebali’nin Vefatının 700. Yılı” anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Şeyh Edebali ve Kampüs Kültür Gezisi”nde buluştu. Öğrenciler, Şeyh Edebali Külliyesi’ni ziyaret ettikten sonra merkez kampüsteki sosyal ve sportif etkinliklerde gönüllerince vakit geçirdi.

Osmaneli Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen etkinlik, öğrencilerin Bilecik'in tarihi ve manevi değerlerini yakından tanıması ve Merkez Kampüs’teki olanakları yerinde deneyimlemesi amacıyla hayata geçirildi.

Osmaneli Meslek Yüksekokulu toplanma alanından hareket eden öğrencilerin ilk durağı, Bilecik'in en önemli tarihi miraslarından olan ve Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu kabul edilen Şeyh Edebali'nin Türbesi ve Müzesi oldu. Burada tarihte kısa bir yolculuğa çıkan ve dualar eden öğrenciler, manevi atmosferin ardından programın ikinci aşaması için Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Kampüsü'ne hareket etti.

Merkez Kampüs'te oldukça dinamik ve eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, kendileri için düzenlenen spor müsabakalarına katılarak stres attı. Kıyasıya geçen dostluk maçlarının ardından gerçekleştirilen kapsamlı “Kampüs Kültür Gezisi” ile öğrenciler; üniversitenin sunduğu sosyal yaşam alanlarını, kütüphane ve diğer kampüs olanaklarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler açısından hem şehrin kültürel mirasıyla bağ kurdukları hem de üniversiteli olma bilincini sosyal etkinliklerle pekiştirdikleri bu verimli program, merkez kampüsten Osmaneli ilçesine dönüş için hareket edilmesiyle sona erdi.