Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından verilen 2025 Yılı Doktora Tez Ödülleri kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş, "Essays on Socioeconomic Aspects of Mental Health: The Case of Türkiye" başlıklı doktora teziyle iktisat alanında ödül almaya hak kazandı. Doç. Dr. Bilge Eriş Dereli danışmanlığında Marmara Üniversitesi'nde tamamlanan tez, Türkiye'de ruh sağlığının sosyoekonomik boyutlarını ele alarak alana önemli katkılar sunmaktadır.

2025 Yılı Doktora Tez Ödülleri kapsamında birincilik ödülü Dr. Tuğçe Tatoğlu'na, ikincilik ödülü Dr. Çağlar Yüncüler'e verilirken, üçüncülük ödülünü Dr. Deniz Göktaş ile Dr. Oktay Özden paylaştı.

Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş'ı bu önemli akademik başarısından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz." denildi.