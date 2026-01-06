Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en uzun soluklu sanat yarışması olma özelliğini taşıyan ve bu yıl yetmiş yedincisi gerçekleştirilen Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçları açıklandı. Yarışma kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim Üyelerinin eserleri ödül ve sergileme listelerinde yer aldı.

Üniversitenin öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Emre Can, üç boyutlu yazıcı teknolojileri ile elle şekillendirme tekniklerini bir arada kullanarak ürettiği “Zaman Eğrisi” adlı eseriyle, 783 başvuru arasından seçilerek seramik kategorisinde verilen üç ödülden birine layık görüldü ve Başarı Ödülünün sahibi oldu.

“Resim”, “Heykel”, “Özgün Baskı Resim” ve “Seramik” kategorilerinde toplam 12 eserin ödüllendirildiği, 39 eserin ise sergilenmeye hak kazandığı yarışmada; Üniversite öğretim üyelerinden Doç. Mine Poyraz’ın “Kadın Bedeninde Dünyalar Yaratmak” adlı eseri ile bölümümüz Araştırma Görevlisi Ozan Bebek’in “Tortul” adlı eseri de sergilenmeye değer görüldü.