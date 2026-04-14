Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen teknik geziler kapsamında öğrenciler, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını ve kurumların çalışma sahalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Bu kapsamda, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik iki önemli ziyaret gerçekleştirildi.

Programın ilk durağında, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Arş. Gör. İrem Kuş eşliğinde Sağlıklı Hayat Merkezi’ni ziyaret etti. Öğrenciler ziyaret esnasında; Sağlık Bakanlığı tarafından koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan merkezlerin işleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı. Gezi sayesinde öğrenciler, bu merkezlerdeki istihdam olanaklarını öğrenmenin yanı sıra faaliyet sahasını da yerinde gözlemleme imkânı buldu.

Teknik gezilerin bir diğer ayağında ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Öğr. Gör. Muhammed Nazif Gümüş koordinatörlüğünde AFAD İl Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette öğrencilere, afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerinin ülke genelinde etkin bir şekilde yürütülmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve insani yardım operasyonlarının koordinasyonu gibi hayati görevler üstlenen AFAD’ın çalışmaları aktarıldı. Öğrenciler ayrıca, kurumun acil durumlara hazırlık ve müdahale süreçlerini de yakından inceledi.