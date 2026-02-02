Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bilim ve teknoloji alanlarında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını öğrenci odaklı faaliyetlerle sürdürüyor. Bu kapsamda, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan ve danışmanlığını Doç. Dr. Nur Kuban Torun’un yürüttüğü Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Kulübü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen Milli Teknoloji Kulüpler Birliği’ne resmî üye olarak kabul edilerek önemli bir başarı elde etti.

Milli Teknoloji Kulüpler Birliği; üniversitelerdeki teknoloji temelli öğrenci topluluklarını ortak bir yapı altında bir araya getirerek, araştırma-geliştirme, yenilikçilik ve disiplinler arası iş birliğini teşvik etmeyi amaçlamakta olup Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda üniversite öğrencilerinin bilimsel üretim süreçlerine daha etkin katılımını sağlamayı ve akademik bilgi birikiminin uygulamaya aktarılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Şeyh Edebali Üniversitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Milli Teknoloji Kulüpler Birliği üyeliği çerçevesinde öğrencilerimiz farklı üniversitelerde faaliyet gösteren kulüplerle ortak çalışmalar yürüterek; dijital dönüşüm, siber güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında proje temelli faaliyetler sürdürmeyi planlamaktadır. Gerçekleştirilecek çalışmaların, üniversiteler arası bilgi paylaşımını artırması ve teknoloji odaklı akademik ekosistemin güçlenmesine katkı sunması öngörülmektedir. Öğrencilerimizin bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini desteklemeye devam eden üniversitemiz, ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda bilgi üreten, araştıran ve toplumsal fayda sağlayan bir eğitim kurumu olma anlayışıyla faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.” denildi.