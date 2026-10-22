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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Merkez Kampüsü’nde kurulan Millî Teknoloji Atölyesi, teknoloji odaklı öğrenci kulüplerinin akademik danışmanları ve kulüp başkanlarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında tanıtıldı.

‎Atölye Koordinatörü Günay Turan’ın sunumuyla gerçekleşen toplantıda; atölyenin kuruluş amacı, teknik altyapısı, sunduğu imkânlar ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST süreçlerine sağlayacağı katkılar detaylıca ele alındı.

‎YAPAY ZEKÂDAN ROBOTİK SİSTEMLERE GENİŞ İMKANLAR

‎Gençlerin bilimsel ve teknolojik projeler geliştirmelerini, tasarım ile prototipleme çalışmaları yürütmelerini ve ulusal/uluslararası platformlarda rekabet edebilmelerini amaçlayan atölye; zengin teknik ekipman altyapısıyla dikkat çekiyor.

‎Öğrencilerin teknik ekipman ve sarf malzemelerine erişimini kolaylaştıracak atölye bünyesinde sunulacak temel çalışma alanları şunlar olacak:

‎Robotik Sistemler ve Yapay Zekâ

‎Otonom Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme

‎Elektronik Devre Tasarımı

‎3D Yazıcı Teknolojileri

‎MİLLÎ TEKNOLOJİ KULÜPLER BİRLİĞİ PROGRAMI TANITILDI

‎Toplantıda ayrıca TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) tarafından yürütülen Millî Teknoloji Kulüpler Birliği (MTKB) Programı da masaya yatırıldı. Programın kapsadığı tematik alanlar, platform üyeliği, başvuru süreçleri ve Kulüp Geliştirme Desteği imkânları hakkında kulüp temsilcilerine detaylı bilgiler aktarıldı. Üniversite bünyesindeki kulüplerin programa katılımının artırılması ve kulüpler arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

‎TEKNOFEST VE TÜBİTAK YARIŞMALARINA GÜÇLÜ HAZIRLIK

‎Öğrencilerin katılabileceği yarışma kategorileri ile proje geliştirme fırsatlarının değerlendirildiği buluşmada, Millî Teknoloji Atölyesi’nin TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına hazırlık sürecinde öğrencilere vereceği teknik destekler anlatıldı.

‎Zirveye giden yolda gençlerin önünü açmayı hedefleyen toplantı, üniversitede teknoloji odaklı proje geliştirme kültürünün pekiştirilmesi temennileriyle sona erdi.