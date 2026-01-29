Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarla bilişim altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Bu kapsamda bilgi güvenliği, eğitim-öğretim altyapısı ve dijital dönüşüm alanlarında önemli kazanımlar elde edildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi, kurumsal bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına alan ISO 27001:2023 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazanarak bilgi güvenliği süreçlerini uluslararası standartlar doğrultusunda tescilledi.

Eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yaklaşık 5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirildi. Bu kapsamda 131 projeksiyon cihazı yenilenerek, 145 motorlu projeksiyon perdesi ve gerekli teknik altyapı sistemleri hizmete sunuldu. Yenilenen yüksek çözünürlüklü ve enerji verimli cihazlarla ders anlatımlarında görsel kalite artırıldı.

Mevcut altyapının korunmasına yönelik olarak bilgisayar laboratuvarlarında mobilya yenilemeleri yapılırken, üniversitenin mobilya atölyesinde üretilen bilgisayar mobilyalarıyla cihazların daha güvenli kullanımı sağlandı.

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında akademisyenlere yönelik sınav soruları basım sürecini düzenleyen bir randevu sistemi geliştirilerek, açık kaynak kodlu GLPI yazılımı kullanılarak süreçlerde zaman ve kaynak kaybının azaltılması hedeflendi.

Ayrıca hayata geçirilen Ortak Giriş Sistemi ile kurumsal yazılımlara tek noktadan güvenli erişim sağlanarak, e-Devlet entegrasyonu sayesinde personel ve öğrencilere merkezi ve güvenli kullanıcı yönetimi sunuldu.