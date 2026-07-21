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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel yükseköğretim alanındaki iş birliklerini kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kosova’nın köklü yükseköğretim kurumlarından Priştine Üniversitesi ile Erasmus+ programı çerçevesinde ikili anlaşma imzalandı. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Priştine Üniversitesi Türkoloji Bölümü arasında hayata geçirilen bu anlaşma, iki ülke arasındaki akademik iş birliğini pekiştiren önemli bir adım niteliği taşıyor.

Söz konusu anlaşma ile öğrenci ve akademik personel hareketliliğinden ortak araştırma projelerine, uluslararası akademik etkinliklerden kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilir ve çok boyutlu iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkoloji alanlarında kurulacak ortak çalışmaların, ilerleyen süreçte farklı disiplinleri kapsayan yeni akademik açılımlara da zemin hazırlaması öngörülüyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk’ün girişimleriyle tamamlanan bu süreç, Üniversitenin uluslararası ağını yalnızca niceliksel olarak genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda niteliksel açıdan da güçlendiriyor. Bu iş birliği sayesinde Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ve akademik personeli; farklı bir akademik ortamda eğitim alma, araştırma yürütme ve ders verme imkânı bularak doğrudan deneyim paylaşımında bulunacak, iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağların akademik düzlemde daha da pekişmesine katkı sağlayacak.

Şeyh Edebali Üniversitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Üniversitemiz, güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir uluslararasılaşma politikaları doğrultusunda, küresel ölçekte akademik etkileşimini artırmaya ve nitelikli uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmeye kararlılıkla devam etmektedir.” denildi.