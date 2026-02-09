Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ev sahipliğinde, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi iş birliğiyle çevrim içi katılımlı International Health Disciplines Congress gerçekleştirildi.

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Doç. Dr. Merve Keskin’in yürüttüğü ve iki gün süren kongrede; tıp, hemşirelik, ebelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, eczacılık, biyokimya, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, diş hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği, biyomedikal bilimler, halk sağlığı, epidemiyoloji ile beslenme ve diyetetik başta olmak üzere sağlık bilimlerinin farklı disiplinlerini kapsayan 200’ün üzerinde çalışma (araştırma, vaka sunumu ve sistematik analiz) sunuldu.

Kongre kapsamında, sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen güncel çalışmalar ele alınarak, disiplinler arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Farklı uzmanlık alanlarından akademisyen ve araştırmacıları bir araya getiren etkinlik ile sağlık alanında bilgi paylaşımının artırılması, ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi ve bütüncül sağlık yaklaşımının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Işık, öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Hakan Değerli, Dr. Öğr. Üyesi Selin İkiz, Öğr. Gör. Dr. Merve Göztepe, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Zeybek, Öğr. Gör. Dr. Zeynep Yılmaz, Öğr. Gör. Adem Kaya, Öğr. Gör. Esma Aydın ve doktora öğrencisi Kübra Gönüllü’nün organizasyonel ve teknik katkıları; BŞEÜ'nün Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Üçgün ile Öğr. Gör. Murat Artsin’in altyapı destekleriyle, Şeyh Edebali Üniversitesi öncülüğünde sağlık alanında ilk kez düzenlenen kongre, ulusal ve uluslararası sağlık disiplinlerinden çok sayıda çalışmayı bir araya getirerek literatüre önemli katkılar sundu.