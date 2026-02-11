Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, doğal taş sektöründe çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesini hedefleyen Erasmus+ KA210-VET “ECO-STONE – Eco-friendly and Sustainable Practices in the Natural Stone Industry” projesinin ulusötesi açılış (kick-off) toplantısına katılım sağladı.

Projenin açılış toplantısı, 28–29 Ocak 2026 tarihlerinde proje koordinatörü CTM (Marble, Stone and Materials Technology Centre) ev sahipliğinde Cehegín, Murcia (İspanya)’da gerçekleştirildi. Toplantıya projede yer alan tüm ortak kurumların temsilcileri katıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni toplantıda, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Dandıl temsil etti.

ECO-STONE projesi; doğal taş sektöründe sürdürülebilirlik, çevre dostu üretim ve dijital dönüşüm hedeflerini bir araya getiren uluslararası ve çok disiplinli bir iş birliği olarak yürütülmektedir. Proje ortakları; CTM (İspanya), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Türkiye), Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (Türkiye), Romania Green Building Council – RoGBC (Romanya) ve Rosal Stones S.A. (İspanya)’dan oluşmaktadır. Bu yapı sayesinde proje, akademi ve sanayi iş birliği temelinde teorik ve uygulamaya dönük çıktılar üretmeyi amaçlamaktadır.

Toplantının ilk gününde proje amaçları, faaliyet planı, zaman çizelgesi ve beklenen çıktılar detaylı şekilde ele alındı. Doğal taş sektöründe çevresel etkilerin azaltılması, enerji verimliliği, sürdürülebilir üretim süreçleri ile mesleki eğitimde yeşil ve dijital becerilerin geliştirilmesi konuları öne çıktı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, proje kapsamında özellikle dijital eğitim içerikleri ve çevrim içi öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde aktif rol üstlenecek.

Toplantının ikinci gününde Rosal Stones S.A. ev sahipliğinde Hellín (Albacete) bölgesinde saha gezisi ve teknik konferans düzenlendi. Doğal taş ocağında sürdürülebilir üretim uygulamaları yerinde incelenirken, “Building with Stone Today” başlıklı konferansta sektörün geleceğine yönelik sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar ele alındı.