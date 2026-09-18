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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), European Association for International Education (EAIE) tarafından düzenlenen “EAIE 2026 Annual Conference & Exhibition” organizasyonuna katılarak uluslararası yükseköğretim temsilcileriyle bir araya geldi.

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, akademik iş birlikleri, öğrenci ve personel hareketliliği ile ortak proje geliştirme olanaklarının ele alındığı organizasyon, farklı ülkelerden üniversite temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası eğitim alanında çalışan uzmanları buluşturdu.

BŞEÜ ÜCRETSİZ STANT AÇMA HAKKI KAZANDI

BŞEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülen proje faaliyetleri ve elde edilen çıktılar sonucunda üniversitenin Türkiye Ulusal Ajansından ücretsiz stant açma hakkı kazandığı bildirildi.

Fuar süresince BŞEÜ’nün uluslararasılaşma çalışmaları, akademik iş birliği kapasitesi, öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetleri ile proje deneyimleri katılımcılara aktarıldı.

Farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının temsilcileriyle gerçekleştirilen ikili görüşmelerde mevcut iş birliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni ortaklıkların kurulmasına yönelik imkanlar değerlendirildi.

Görüşmelerde öğrenci ve personel hareketliliğinin artırılması, yeni ikili anlaşmalar yapılması, mevcut anlaşmaların kapsamının genişletilmesi ve ortak akademik çalışmalar yürütülmesi gündeme geldi.

Ayrıca uluslararası proje çağrılarına ortak başvuru yapılabilecek alanlar ile farklı ülkelerdeki üniversitelerle yeni proje ortaklıklarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.