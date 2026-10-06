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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), sürdürülebilirlik ve çevre dostu kampüs çalışmaları kapsamında UI GreenMetric 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 110 ülkeden 2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği sıralamada BŞEÜ, dünya genelinde 743’üncü, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 77’nci sırada yer aldı.

BŞEÜ’nün sıralamadaki konumunda enerji verimliliği, çevre bilinci, atık yönetimi, ulaşım, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile kurumsal gelişim alanlarında yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarının etkili olduğu belirtildi.

Üniversite, yeşil kampüs hedefi doğrultusunda çevreye duyarlı uygulamaları geliştirmenin yanı sıra öğrenci ve çalışanların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

BŞEÜ’den yapılan açıklamada, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, çevrenin korunması ve kampüs yaşamının sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda geliştirilmesinin kurumsal öncelikler arasında bulunduğu vurgulandı.