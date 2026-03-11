Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen törene BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttüğü süre boyunca fakültenin gelişimine sunduğu katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Ali İrfan Güzel’e teşekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, görevi devralan Prof. Dr. Mehmet Bülbül’e de yeni görevinde başarılar dileyerek çalışmalarının üniversite ve fakülte için hayırlı olmasını temenni etti.